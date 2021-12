Amedia utsatt for alvorlig dataangrep

Saken vil bli politianmeldt, ifølge Nedregotten.

Redaktørforeningen svært bekymret

Assisterende generalsekretær Reidun K. Nybø i Redaktørforeningen mener et dataangrep på redaktørstyrte medier er svært alvorlig og sterkt bekymringsfullt.

– Vi er særlig redd for at sensitivt materiale kan ha kommet på avveie, sier Nybø til NTB.

Hun sier det er for tidlig å svare på om dette kan være et angrep rettet mot pressen som sådan.

– Men det er jo et spørsmål man stiller seg når et mediehus blir angrepet, og det får såpass store følger. Når ingen Amedia-papiraviser blir publisert onsdag, så er det i seg selv et stort problem, sier hun.

Øker beredskapen

Mediekonsernet Schibsted sier de øker beredskapen til høyeste nivå etter angrepet mot Amedia.

– Vi satte umiddelbart vårt datasikkerhetsteam i høyeste beredskap og har også dialog med Amedia direkte om det som har skjedd, sier konserndirektør for data og teknologi i Schibsted, Sven Thaulow.

Også sjefredaktør og administrerende direktør i NTB, Tina Flem, sier sikkerheten er skjerpet.

– Vi har høy sikkerhet, men høyner nå nivået ytterligere i lys av hendelsene hos Amedia, sier hun.

Flere angrep

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) vil ikke kommentere angrepet, men sier det ikke er overraskende. Tidligere denne måneden advarte sikkerhetsmyndigheten mot alvorlige dataangrep i julen og ba norske virksomheter ha høy beredskap i fridagene.

– Vi har sett en sterk økning av cyberoperasjoner i november og desember. Fra før vet vi at trusselaktørene utnytter fridager med lavere beredskap. Norske virksomheter må ta denne trusselen på største alvor, sa direktør Sofie Nystrøm i NSM 13. desember.

Før jul ble samvirket Nortura utsatt for et omfattende dataangrep som førte til redusert aktivitet ved fabrikker i tillegg til at varer ikke blir ekspedert.

Det er ikke rapportert om noen mistanke om sammenheng mellom dataangrepene.