Private Equity-selskapet TPG (Texas Pacific Group) beveger seg stadig nærmere en børsnotering etter å ha lekt med ideen om å gå på børs i flere år, skriver Reuters.

Selskapet, en investor i kjente virksomheter som Airbnb, Uber og Spotify, kunne tirsdag meddele at de planlegger å selge rundt 28,3 millioner aksjer priset mellom 28 og 31 dollar stykket i tilbudet.

Ved å børsnotere selskapet vil TPG hente cirka 877,6 millioner dollar (7,85 milliarder kroner). Oppkjøpsgiganten er blant de siste av de aller største aktørene i bransjen som har valgt å forbli et partnerskap. Nå skal selskapet imidlertid børsnoteres i likhet med sine rivaler i Apollo Global, KKR og Blackstone. Også EQT, det svenske Private Equity-selskapet der nordmannen Christian Sinding er administrerende direktør, ble børsnotert for litt over to år siden.

Blant investeringsbankene som har hjulpet selskapet med å hente pengene finner vi J.P. Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley og Bank of America. Det forventes at selskapet noteres på Nasdaq under tickeren TPG.