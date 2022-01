Bank of America: Fire EV-aksjer å satse på

Flere børsnoterte selskaper som produserer elektriske kjøretøy, Electric Vehicle (EV) på engelsk, har den siste tiden falt brutalt i markedsverdi. Blant annet har Rivian-aksjen, selskapet som gikk på børs i høst til en verdsettelse på litt under 665 milliarder kroner, falt over 27 prosent den siste uken.

Likevel har Bank of America fortsatt troen på flere av selskapene i denne sektoren.

Banken sa at investorer bør forvente at disse aksjene vil være volatile i løpet av de neste 3 til 6 månedene ettersom produksjon og salg vil også være fluktuerende. Det kommer av at sektoren har blitt kraftig hemmet av logistikkproblemer i forsyningskjeden som vil fortsette inn i 2022.

Likevel kan banken meddele at elektrifisieringsrevolusjonen har startet for fullt og viser til fire børsnoterte EV-selskaper den tror vil overprestere i 2022. Selskapene som banken viser til er: