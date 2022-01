Kina-kutt, mulig invasjon og solcellevekst

6. RESULTATSESONG : Amerikanerne har fått en god start på resultatsesongen. Ifølge Factset har 73 prosent av selskapene levert bedre enn det analytikerne forventet. Her hjemme virker også Robert Næss og Hans Thrane Nielsen ganske optimistiske på vegne av selskapene på Oslo Børs.

7. BUY THE DIP? : Man tenker gjerne at «It’s different this time», men i tilfellet den endeløse suksessen til Buy the Dip-strategien fortsetter, se på grafen til Tomra, Kahoot, Adevinta og Meltwater, og fortell meg at de ikke ser ut som gode Buy the Dip-kandidater! To av dem har også nylig lagt levert betryggende oppdateringer i forkant av kvartalsrapporten. I tre av dem (ikke Meltwater) er RSI-ene på helt på bunn – som betyr at de er sterkt oversolgte. Øystein Elton Lodgaard i ABG Sundal Collier mener Meltwater og Link Mobility er de to beste kandidatene.

8. PARETO BANK: DNB Markets nevner aksjen i dagens morgenrapport. De mener aksjen ser attraktiv ut nå i forkant av kvartalsrapporten i neste uke.

9. RIGG-RUSH? I Finansavisen kan vi lese at analytiker Martin Huseby Karlsen venter et rush av rigg-kontrakter fremover – trolig til høyere rater. Selv er han mest bull på markedet for dypvannsrigger. Får han rett, skal vel riggaksjene opp.

10. DNO: I går skrev Reuters at rørledningen fra Kirkuk i Nord-Irak til Ceyhan i Tyrkia har blitt utsatt for en eksplosjon og at oljetransporten er stoppet. Dette bidrar til et strammere oljemarked og høyere oljepriser, men gikk nyheten litt under radaren blant DNO-investorer? Dette er rørledningen kurderne transporterer DNOs olje fra i Nord-Irak. Hvor lang nedetid det blir, vites ikke foreløpig. DNO-aksjen viste i hvert fall ingen tegn til å reagere på nyheten.

Og én ekstra:

FRONTLINE: Nicolay Grove, som nylig klarte å løfte Frontline-kursen da Finansavisen skrev om hans investering, meldte på Twitter i går at han har solgt aksjene sine. 1. kvartal blir grusomt, skriver han.