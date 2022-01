Kenwood tilbakekaller matprosessor-skive

Tilbakekallingen gjelder «Julienne»-skiven til foodprocessor-modellene FRM800 og FPM810, produsert fra januar 2019 til desember 2021.

– Det kan ikke utelukkes helt at deler av denne skiven kan løsne under bruk og skape en potensiell risiko for inntak av deler, heter det i en pressemelding fra Kenwood mandag.

Andre skiver eller andre matprosessorer er ikke berørt, understreker de.

– Vi ber berørte kunder om å slutte å bruke «Julienne»-skiven, registrere seg på nettstedet vårt for en gratis erstatning av «Julienne»-skiven og forkaste den berørte/gamle «Julienne»-skiven, skriver Kenwood.

(©NTB)