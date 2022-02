Nok en kritisk dag for Boris Johnson

Spørretimen på onsdager pleier å være et ukentlig høydepunkt i det britiske Parlamentet. Denne ukas variant vil være preget av tøffe spørsmål om den såkalte Partygate-skandalen: en stadig strøm av lekkasjer fra statsministerboligen 10 Downing Street har vist at Johnson og kretsen rundt ham hadde fester og sammenkomster i perioder der England var stengt ned på grunn av koronapandemien.

Større sosiale sammenkomster var stort sett ikke bare frarådet, men direkte ulovlig under disse nedstengingsperiodene.

Venter på rapport

Johnson har selv kommet med beklagelse for noen av hendelsene – men noen ganger med forbehold. Han har hevdet at han trodde en hagefest i statsministerboligen i mai 2020 var et jobbarrangement, enda invitasjonen inneholdt en oppfordring om å ta med egen alkohol.

Samtidig har statsministeren henvist til at han ikke vil foregripe begivenhetenes gang. Embetskvinnen Sue Gray jobber med en granskning av begivenhetene, der hun skal fastslå både hvorvidt Johnson og medarbeiderne har brutt reglene, og hvorvidt Johnson har talt usant for Parlamentet.

Tirsdag fikk saken enda en vending. Politiet i London har begynt å etterforske festene, både i Downing Street og i regjeringskvartalet Whitehall. Johnson har allerede lovet at han vil samarbeide med politiet.

Opprør mot Johnson

Først ble det meldt at publiseringen av Grays granskningsrapport ville bli utsatt på grunn av politietterforskningen. Senere tirsdag fikk flere britiske medier, deriblant ITV News , signaler om at rapporten kunne komme allerede onsdag eller torsdag. Kanalens politiske redaktør, Robert Peston, erfarer at den vil bli «svært ubehagelig lesing for statsministeren og konservative parlamentsmedlemmer».

Skandalen har allerede ført til et gryende opprør mot Johnson i Det konservative partiet. Flere parlamentarikere har erklært offentlig at de ikke har tillit til statsministeren, og det antas at flere venter på granskningsrapporten fra Sue Gray før de bestemmer seg.

Om 54 parlamentarikere eller flere formelt uttrykker mistillit til statsministeren, blir det ledervalg. Skjebnen til Boris Johnson kan altså bli beseglet i løpet av få dager.

(©NTB)