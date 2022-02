Sony kjøper «Halo»-skaperen Bungie for 32 milliarder kroner

Det kunngjorde Playstation-produsenten Sony mandag. Kjøpet av Bungie, som står bak publikumsfavoritter som «Halo»-spillene og «Destiny», kommer samtidig som videospill-kampen mot Microsoft, som eier spillkonsollen Xbox, tar seg opp.

– Dette er et viktig ledd i vår strategi for å utvide Playstations rekkevidde og nå et mye større publikum, sier administrerende direktør Jim Ryan i Sony Interactive Entertainment.

