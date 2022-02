Eksperter: Facebook kan ha nådd toppen

Da Meta la fram resultatet for fjorårets siste tre måneder, ble det klart at markedet og analytikerne har overvurdert selskapet. Aksjekursen falt onsdag med over 22 prosent etter at rapporten viste kraftige kostnadsøkninger og et langt dårligere resultat enn året før. For første gang noensinne minsket dessuten daglige brukere sammenlignet med kvartalet før.

– Mark Zuckerbergs store hodepine nå er hvordan han skal få tilbake brukerne, sier Carl-Henrik Söderberg, analytiker i den svenske interesseorganisasjonen Aktiesparerna.

Rapporten ble lagt fram i en periode med mye uro på verdens børser. Selskaper som leverer greie rapporter, men ikke så bra som forventet, risikerer å bli hardt straffet.

Utfordres av Tiktok

– Det er dette som er bakgrunnen for reaksjonene som fulgte kvartalsrapporten, sier Johan Hagbarth, analytiker i banken SEB, til det svenske nyhetsbyrået TT.

Kvartalsrapporten viste et resultat på 10,3 milliarder dollar, noe som er nesten 1 milliard lavere enn samme kvartal i fjor. Samtidig var kostnadene steget med 38 prosent. På et år har antall ansatte økt med 23 prosent, til nesten 32.000.

Meta ser samtidig ut til å miste markedsandeler til andre plattformer, som kinesiske Tiktok.

Ifølge Hagbarth kom neppe Tiktoks framgang overraskende på markedene. Men han mener at utviklingen går fortere enn ventet, noe som er bekymringsfullt.