«Vi ble enige om at den ukrainske delegasjonen vil møte Russland uten noen forutsetninger på den ukrainsk-hviterussiske grensen, i området nær elven Prypjats,» skriver den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj i et innlegg på Facebook, ifølge Bloomberg.

Elven Prypjats renner i østlig retning gjennom Ukraina, Hviterussland og Ukraina igjen, før den munner ut i elven Dnipro.

Tidligere søndag uttrykte Russland ønske om forhandlinger i den hviterussiske byen Homjel. Ukraina avviste dette og foreslo i stedet samtaler i et annet land, skriver NTB.

Nå er altså ukrainerne forberedt på å møte Russland på den hviterussiske grensen, kort tid etter at den russiske presidenten Vladimir Putin økte beredskapen knyttet til landets atomvåpen.

Hviterusslands president Alexander Lukasjenko har tatt ansvar for å sørge for at alle fly, helikoptre og missiler stasjonert på hviterussisk territorium forblir på bakken under den ukrainske delegasjonens reise, samtaler og retur.

Vil ikke kapitulere

– Som jeg sa tidligere vil vi gå inn i disse samtalene på et enkelt grunnlag: Vi drar dit for å høre hva Russland har å si og vi vil si hva vi vil si, sier Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba på en pressekonferanse søndag ettermiddag, ifølge VG.

Han legger til at Ukraina ikke kommer til å kapitulere.

– Vi vil ikke overgi oss, vi vil ikke kapitulere, vi vil ikke gi fra oss en eneste tomme av vårt territorium, sier Kuleba.

Intens utvikling

Ønsket om å møte Russland for samtaler skjer etter at russiske styrker tidlig søndag morgen gikk til angrep på den viktige grensebyen Kharkiv – Ukrainas nest største by.

Etter timevis med intense gatekamper sier lokale myndigheter i Ukraina at de har full kontroll over Kharkiv igjen, skriver VG søndag ettermiddag.



Journalist Iuliia Mendel, som inntil nylig var president Volodymir Zelenskyjs rådgiver, hevder også at ukrainske styrker har «full kontroll» over Kharkiv i et Twitter-innlegg.

I tillegg har har de fleste medlemslandene i EU varslet at de kommer til å stenge luftrommet for russiske fly – inkludert våre nordiske naboer Danmark, Finland og Sverige.

USA, EU, Storbritannia og Japan har også gått inn for å innføre sanksjoner mot den russiske sentralbanken, som innbærer å fryse reserver Russland har i utlandet, samtidig som at de ønsker å kaste ut visse russiske banker av betalingssystemet SWIFT.