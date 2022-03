En rekke vestlige bedrifter har forlatt Russland midlertidig eller permanent de siste ukene.

– Konflikten i Ukraina og den humanitære krisen i Europa har forårsaket ubeskrivelige lidelser for uskyldige mennesker. Som et system, slutter vi oss til verden i fordømmelsen av aggresjon og vold, og vi ber for fred, sier McDonald's administrerende direktør Chris Kempczinski i en epost til kjedens ansatte og filialer.

McDonald's har 62.000 ansatte i Russland og samarbeider med flere hundre lokale, russiske produsenter og partnere, heter det videre. Kjeden har hatt virksomhet i Russland i over 30 år.

NTB