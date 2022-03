Både Russland og Ukraina lover samarbeid med IAEA

Det sier IAEA-sjef Rafael Grossi, som har hatt separate møter med utenriksministrene Sergej Lavrov og Dmytro Kuleba i Tyrkia.

– Begge parter er enige om at noe må gjøres. De er begge rede til å samarbeide med IAEA, sier Grossi.

Han legger til at han «håper å ha noe mer konkret» å melde om situasjonen i løpet av noen dager.

Russiske styrker i Ukraina har tatt kontroll både over Europas største atomkraftverk, Zaporizjzja, og åstedet for verdens verste atomulykke noensinne, Tsjernobyl. Strømbrudd har skapt bekymring for mulige radioaktive utslipp ved Tsjernobyl.

(NTB)