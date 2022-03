Elbil-smell på Wall Street — Russland-sanksjoner mot Meta

Litt over halvveis inn i fredagens handel ser New York-børsen slik ut:

S&P 500 faller 0,2 prosent til 4.252,17.

Nasdaq faller 0,9 prosent til 13.010,32.

Dow Jones stiger 0,3 prosent til 33.273,51.

Den amerikanske tiåringen faller til 2,0 prosent, og Vix-indeksen faller til 29,15 poeng.

Elbil-selskap og Amazon-yndling Rivian faller over 8 prosent til 37,82 dollar pr. aksje. Selskapet la torsdag frem tall for fjerde kvartal sammen med en skuffende guiding.

«Rivian er en av de mest levedyktige blant nystartede elbilprodusenter», skriver Bank of America-analytiker John Murphy, ifølge CNBC.

Analytikeren har en klar kjøpsanbefaling, og setter kursmål på 140 dollar pr. aksje.

Meta faller nesten 3 prosent, etter det ble kjent at Russland innfører sanksjoner mot deres plattform Instagram, ifølge CNBC.

På torsdag kjent at USAs konsumprisvekst i februar steg til 7,9 prosent, mer enn noen gang siden 1982. Merk imidlertid at utregningsmåten har endret seg i løpet av de seneste 40 årene. Med 1980-metoden ville dagens inflasjonstall ha vært mer enn 15 prosent, ifølge Shadowstats.

Onsdag 16. mars vil renten etter alt og dømme bli hevet i USA. CME Groups FedWatch Tool viser fredag at det er 95,9 prosent sannsynlighet for at renten heves fra dagens 0-0,25 prosent til 0,25-0,5 prosent.

Goldman Sachs kuttet anslagene for bruttonasjonalprodukt for 2022 ned fra 3,1 prosent til 2,9, ifølge CNBC. Goldman mener at sannsynligheten er lav for at USA går inn i en resesjon fortsatt er lav, men nevner også at dette kan fort snu dersom oljeprisen fortsetter å øke.