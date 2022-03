Deutsche Bank: — En gylden mulighet

Deutsche Bank-analytikerne Lee Horowitz and Benjamin Black publiserte en oppdatering fredag.

Analytikerne nevner at de foretrekker aksjer med lavere verdivurdering og gode utsikter etter covid-pandemien, og er spesielt bullish på internett-sektoren.

«Med tanke på at den globale internett-sektoren har revurdert lavere, tror vi at dette er en gylden mulighet til å bygge posisjoner i selskaper som tjener penger uavhengig av markedstrender», skrev analytikerne i oppdateringen, ifølge Marketwatch.

Av de selskapene som analytikerne har dekning på, trekkes blant annet Amazon og Meta frem som noen av toppvalgene. Analytikerne har også kjøpsanbefaling på Alphabet.

«Det kan bli rally i Amazon-aksjen i løpet av de neste månedene», skrev analytikerne.

Analytikerne har kursmål på 4100 dollar for Amazon, 265 dollar for Meta og 3150 dollar for Googles morselskap Alphabet. Aksjene ligger henholdsvis på omtrent 2.950, 190 og 2.600 dollar pr. aksje.