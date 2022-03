Dette skjedde i Ukraina lørdag

* Den strategisk og symbolsk viktige havnebyen Odesa sørvest i Ukraina er i gang med å styrke forsvarsstillingene i påvente av russiske angrep. Russiske landgangsfartøy er blitt sett utenfor kysten, og flere luftfartøy har angivelig blitt skutt ned. Byen er landets tredje største.

* Hviterussland opplyser at de sender soldater til sin sørlige grense for å hindre «nasjonalistiske bevæpnede formasjoner» adgang fra Ukraina.

* Flere humanitære korridorer var åpne i Ukraina lørdag morgen, blant annet fra byene Mariupol og Zaporisjsja. Men både i Kyiv- og Donetsk-regionen hevder guvernørene at russiske angrep fortsetter til tross for planer om å gjennomføre sikre evakueringer.

* Ukrainske tjenestemenn anklager Russland for å ha angrepet et kreftsykehus og flere boliger i byen Mykolajiv sør i landet. Sykehusets sjeflege Maksim Beznosenko sier at det befant seg flere hundre pasienter på kreftsykehuset da det ble angrepet onsdag kveld, men at ingen ble drept. Angrepet gjorde skader på bygningen og blåste ut vinduer, opplyser han.

* Zelenskyj anklager Russland for å ha gått over til en ny form for terror etter meldinger onsdag om at ordføreren i Melitopol ble bortført av væpnede menn.

* Strømforsyningen til det nedlagte atomkraftverket i Tsjernobyl er delvis gjenopprettet, opplyser Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). Samtidig opplyste den ukrainske nasjonalforsamlingen i natt at atomforskningsreaktoren i et institutt som ble angrepet av Russland for andre gang på få dager i byen Kharkiv, er uskadd og at det ikke er økt stråling.

* Vladimir Potanin, Russlands rikeste forretningsmann, advarer Putin mot å konfiskere midlene til selskaper som har forlatt landet grunnet krigen i Ukraina. Konsekvensene kan føre til global mistillit mot Russland blant investorer, noe russerne må føle på i mange tiår, sier han.

* Italiensk Økokrim har beslaglagt den russiske oligarken Andrej Melnitsjenkos superyacht i havnebyen Trieste. Seilbåten har en verdi på rundt 5,2 milliarder kroner. Den er blant de største i verden, ifølge fabrikanten Nobiskrug. Melnitsjenko ble ilagt sanksjoner av EU 9. mars som del av Unionens utvidede straffetiltak mot russiske oligarker.

NTB