Forsker: Russerne trapper opp krigen med angrep på militærbase

– De tror ikke lenger på at de kan kontrollere landet ved å snakke hardt og utføre en rask operasjon. De er nå i gang med en faktisk erobring. Derfor vil de gjerne ramme ukrainske baser, også vest i Ukraina, sier Mikkel Vedby Rasmussen, dekan ved samfunnsvitenskapelig fakultet ved Københavns Universitet.

Han mener at det viktigste for russerne er å gjøre det vanskeligere for ukrainerne å angripe russerne.

Tidligere søndag morgen kom det meldinger om flere eksplosjoner i Lviv vest i Ukraina. Ifølge lokale myndigheter har Russland angrepet en ukrainsk militærbase i området.

Åtte raketter ble avfyrt mot Jaroviv militærbase, nær grensa til Polen, opplyser lokale myndigheter. Minst 35 personer skal være drept og 134 såret.

Ifølge BBC ble basen etablert i 2007 for å trene ukrainske soldater.

Det skal være første gang at Russland angriper et mål såpass langt vest i Ukraina etter at invasjonen startet for 18 dager siden.

NTB