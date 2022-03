– Vi er i dyp sorg etter å ha hørt om Brent Renauds død. Brent var en talentfull filmskaper, som har bidratt til The New York Times gjennom årene, skriver en talsperson for avisa på Twitter.

Talspersonen sier også at Renaud ikke var på oppdrag for avisa i Ukraina.

Politiet i Kyiv anklager russiske styrker for å ha skutt mot journalistene.

– I Iprin har de russiske okkupantene nettopp skutt de utenlandske journalistene fra New York Times! En drept, en såret, står det i en Twitter-melding fra ukrainsk politi.

Renaud ble 50 år gammel.

NTB