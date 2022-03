Hevder Ukraina-forhandlinger går bedre

Ukrainas presidentrådgiver Mykhailo Podolja, som også er medlem av landets forhandlingsdelegasjon, sier at forhandlingene er blitt mer konstruktive.

– Vi gir ingen innrømmelser på prinsipielt grunnlag på noe område. Det forstår Russland nå, og Russland har begynt å snakke mer konstruktivt. Jeg tror vi kan få noen resultater i løpet av noen dager, sier han på et videoopptak, ifølge The Guardian.

Et russisk delegasjonsmedlem, Leonid Slutskij, sier ifølge nyhetsbyrået RIA også at det har vært betydelig framgang, og at begge parter håper å komme fram til en «felles posisjon» og et dokument som kan signeres, ifølge Reuters.

Tre runder med forhandlinger mellom partene som har funnet sted i Hviterussland, den siste på mandag for en uke siden, har først og fremst dreid seg om humanitære saker og har hittil resultert i åpning av enkelte korridorer for sivile på flukt fra kampene.

De positive kommentarene kommer dagen etter at Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Olaf Scholz sa etter en samtale med president Vladimir Putin at han ikke syntes innstilt på å stanse krigen.

