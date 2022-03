Biden sender nasjonal sikkerhetsrådgiver til samtaler med Kina

USA frykter at Kina bidrar til Russlands desinformasjonskampanje om krigen i Ukraina og kan hjelpe Russland til å omgå sanksjonene.

En talskvinne for Det hvite hus sier at samtalene med den høytstående kinesiske rådgiveren Yang Jiechi skal fokusere på «konkurransen mellom USA og Kina og konsekvensen av Ukraina-krigen på regional og global sikkerhet».

USA beskylder Kina for å spre russiske påstander om at USA støtter laboratorier i Ukraina for biologiske og kjemiske våpen. USA mener Kina bidrar til å dekke over at Russland kanskje planlegger kjemiske eller biologiske angrep selv i Ukraina.

Sullivan sa på amerikansk TV søndag at når Russland begynner å beskylde andre for å planlegge biologiske og kjemiske angrep, er det en god indikasjon om at de planlegger slike angrep selv.

Det var talskvinne i Kreml, Maria Zakharova, som kom med anklagene om amerikansk medvirkning til laboratorier for kjemiske og biologiske våpen, og talsmann for Kinas utenriksdepartement, Zhao Lijian, viderebrakte dem.

NTB