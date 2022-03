Peter Strandos måtte gi tapt for Isak Dreyer i finalen på NRK-programmet «Norges tøffeste», men er tilbake i rampelyset med full styrke som temper.no-gründer. – Jeg har tenkt business fra barneskolen. Hvordan kunne jeg for eksempel få andre til å gjøre lekser for meg? På utveksling i USA skjedde det noe. Strandos ble en taper som isolerte seg. Deretter ble han besatt av å forbedre seg selv. Og utviklet narsissistiske trekk. – Et dårlig forbilde, innrømmer han. Nå er forretningsideen å bedre Norges fysiske og mentale helse etter Netflix-metoden.

