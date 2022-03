Russisk generalkonsulat bestilte «et større beløp» i dollar

Verdihåndteringsselskapet tok 3. mars kontakt med Utenriksdepartementet etter bestillingen av det som blir beskrevet som «et større beløp i dollar for utlevering til deres kontor i Kirkenes», skriver E24.

Det russiske generalkonsulatet i Kirkenes er underlagt den russiske ambassaden i Oslo. De omfattende økonomiske sanksjonene mot Russland var den 3. mars varslet, men ennå ikke trådt i kraft i norsk rett. Nokas hadde rådført seg med Finanstilsynet og Norges Bank, men ble henvist videre til Utenriksdepartementet for avklaring av forespørselen. UD ba Nokas om å sette seg inn i det gjeldende regelverket som EU hadde vedtatt.

I en presisering ba imidlertid Nokas om hjelp til å finne en hjemmel som kunne nekte dem å utbetale valuta til et konsulat som ligger på norsk jord. 4. mars svarte UD til slutt at det ikke var noe til hinder for et slikt salg.

Sanksjonene, som også skulle omfatte salg av valuta, ble ikke innført før 18. mars. Nokas opplyser til E24 at utbetalingen av det store dollarbeløpet ikke er blitt gjennomført. Ådne Mauritzen i Nokas sier at beløpet som ble bestilt, er ordinært.

– Dette var et helt regulært beløp, men gitt den geopolitiske situasjonen gjorde vi flere undersøkelser, sier Mauritzen.

