I denne episoden av Gründerpraten snakker tidligere gründer Espen Hermansen om sin gründerreise, de vanligste feilene, hva du som gründer skal bruke tid på for å bygge selskapet videre og hva som er bortkastet tid. Hermansen solgte selskapet sitt i 2015 til et av Nordens største mediekonsern. Da hadde han 20 fast ansatte og over 500 deltidsansatte.

– Jeg lærte tidlig å ikke bruke så mye tid på planlegging. Ikke planlegg, men gjør. Det lærer du mye mer av, sier Hermansen i denne episoden av Gründerpraten.

