Øyvind Eriksen vil gå av som styremedlem

Akers konsernsjef Øyvind Eriksen har gitt nominasjonskomiteen i Aker Biomarine beskjed om at han ønsker å gå ut som styremedlem, og nominasjonskomiteen har foreslått at Kimberly Mathisen blir valgt som nytt medlem av styret for en periode på ett år.

Det fremgår av innkalling til generalforsamling i Aker Biomarine, fremlagt tirsdag.

Eriksen sagt seg villig til å fortsette som varamedlem til styret.

TDN Direkt