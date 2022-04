Dette er Jefferies comeback-favoritter

Det siste halvåret har vært et turbulent år i aksjemarkedet, og mange aksjer har opplevd store kursfall. Selv om det virker som at markedet har begynt å ta seg opp igjen, er det fortsatt mange aksjer som henger etter.

Det amerikanske meglerhuset Jefferies publiserte tirsdag en liste over 52 aksjer de mener ligger an til et comeback-rally, ifølge CNBC.

«Med tanke på at indekser som har steget mye og mye usikkerhet rundt makroforhold, virker det som at markedet står fremfor mye volatilitet og begrenset oppside,» sa meglerhuset.

Meglerhuset nevner at det å kjøpe selskaper som henger etter indeksen har vært en god strategi de siste 12 månedene.

«Selv om den siste måneden har fungert bra å plassere penger i lederne på børs, mener vi at investorer bør vurdere å posisjonere seg for en gjenoppblomstring i nedslåtte aksjer», ifølge meglerhuset, skriver CNBC.

AirBnB trekkes frem som en av favorittene, og meglerhuset ser omtrent 30 prosent oppside på kort sikt. Aksjen var i november helt oppe i 211 dollar pr. aksje, men falte siden ned til 140 dollar i starten av mars. Aksjen handles nå for rundt 175 dollar, men meglerhuset tror at selskapet vil nyte godt av endringer i kundenes reisevaner takket være lettelser rundt Covid-restriksjoner.

Conagra, en amerikansk matprodusent, trekkes også frem som en favoritt. Meglerhuset mener at selskapet har mye igjen å gå på i forhold til å inflasjonsjustere salgsprisene, og at de dermed står fremfor en potensiell stor omsetningsøkning i nærmeste fremtid. Jefferies ser omtrent 25 prosent oppside på kort sikt.

Andre selskaper som trekkes frem av meglerhuset er musikkgiganten Spotify, big data-selskapet Palantir, restauranten Cheesecake Factory, og detaljisten Best Buy.