Lørdag kveld tvitret politiet om en bygningsbrann i Nevlungshavn i Larvik. Østlandsposten meldte senere på kvelden at det var snakk om fritidsboligen til Anna Helene Kjos-Mathisen og hennes mann som sto i brann.

Hun er datteren til den tidligere Norwegian-sjef Bjørn Kjos.

– Hadde ikke pappa og samboeren min vært så handlekraftige så hadde huset brent ned, fortalte Anna Helene Kjos Mathisen til frilansfotograf Geir Eriksen som var på stedet kort tid etter at brannalarmen hadde gått. Hun skrøt også av lokalbefolkningen som strømmet til med pulverapparater, ifølge VG.

Brannmesteren skryter

Brannmester Erik Walin ved Larvik brannstasjon roser også familien.

– Brannen var tilnærmet slukket da vi ankom. Familien hadde gjort en kjempejobb. De hadde revet opp vegger og gått løs på brannen med pulverapparater. Hadde de ikke agert så raskt og vært så handlekraftige, kunne det ha gått riktig ille, sier Walin til VG.

Han sier at det først ble meldt om pipebrann, men at det etterhvert kom frem at brannen startet i en vegg ved kjøkkenet.

Familien forklarte til frilansfotografen Eriksen hva som hadde skjedd.

– Ifølge dem så sto de og holdt på med matlaging og hadde ting i stekeovnen. De trodde det var der lukten kom fra. De tok ut alt av ovnen, men lukten vedvarte. Da forsto de at det måtte være noe annet, sier han til Østlandsposten.

– Alt bra med meg, sa Bjørn Kjos, ifølge frilansfotografen som VG har vært i kontakt med.

– Tidenes dyreste bolig

Lokalbefolkningen skal ha strømmet til med pulverapparater.

– Lokale folk hjalp til med å rive en vegg. Eieren sa at hadde det ikke vært for faren hennes, samboeren og lokalbefolkningen, så hadde boligen brent ned, sier Eriksen, ifølge Østlandsposten.

Fritidseiendommen er en perle langs kysten og ekteparet kjøpte den i fjor for 26 millioner kroner. Østlandsposten har skrevet at det er tidenes dyreste bolig i Larvik.

Boligen er på over 400 kvadratmeter og er lokalt bedre kjent som eiendommen Solvika og huset Solfjeld. Naturtomten er på 30 mål.

Bjørn Kjos ønsker ikke å kommentere saken.

I en SMS til VG skriver han at det ikke er noe å gjøre noe styr ut av.

«Vi slukket en brann som startet. Ikke så mye mer å si om det».