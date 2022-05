Johnson truer med å bryte brexitavtalen med EU

Johnson sier at det kan bli nødvendig for Storbritannia å handle på egen hånd om ikke EU er villig til å revidere handelsavtalen, som Johnson selv undertegnet og hyllet da Storbritannia forlot EU.

Han hevder nå at avtalen destabiliserer den delikate politiske balansen i Nord-Irland, og gir avtalen skylden for krisen som hindrer dannelsen av en ny regjering i Nord-Irland.

Johnson hadde mandag samtaler med politiske ledere i Nord-Irland, og oppfordret dem til å ta skritt for å danne regjering. Men advarselen hans var rettet til EU.

Velgerne i Nord-Irland valgte tidligere i mai en ny provinsforsamling der Sinn Féin, som går inn for samling med Irland, for første gang ble største parti.

Men partiet til unionistene, DUP, nekter å være med i en ny regjering, og vil heller ikke ta plass i provinsforsamlingen, før den britiske regjeringen forkaster handelsavtalen med EU som innebærer tollsjekker mellom Storbritannia og Nord-Irland.

Tollsjekken i Irskehavet ble innført for å hindre at det på nytt oppstår en hard grense mellom Nord-Irland og Irland, det eneste EU-landet med grense til Storbritannia. En åpen grense er en viktig del av Langfredagsavtalen som skapte fred i Nord-Irland etter tiår med krig.

Unionistene er sterke motstandere av tollsjekken i Irskehavet fordi de mener den bryter båndene til Storbritannia, men Langfredagsavtalen, som EU var med på, står i fare om det igjen blir en grense til Irland.

EU sier at brexitavtalen ikke kan reforhandles, men er åpen for enkelte justeringer, mens Irland advarer om at ensidig handling fra britisk side kan sette hele handelsavtalen etter brexit i fare.

NTB