SAS skal granskes for mulig brudd på markedsføringsloven

– Vi har nå kalt inn SAS til et møte for å få den informasjonen vi trenger i saken for å kunne ta stilling til om det foreligger lovbrudd, sier seksjonssjef Tone Drevland i Forbrukertilsynet til kanalen.

Granskingen skjer etter at flyselskapet har kansellert en rekke av sommerens planlagte flyreiser. I vår ble det klart at selskapet kuttet 4.000 av disse flygningene.

SAS opplyste da at årsaken var bemanning og forsinkede flyleveranser.

Drevland sier det kan være ulovlig dersom SAS selger en flyreise med høy fare for å bli kansellert.

SAS bekrefter både overfor Forbrukertilsynet og til NRK at de skal stille i møtet.

– SAS ønsker alltid å følge gjeldende regler og retningslinjer, og ser fram til å møte med Forbrukertilsynet, sier pressesjef i SAS Tonje Sund til kanalen.

(NTB)