EU-kommisjonen klar med Ukraina-innstilling neste uke

– Diskusjonene i dag vil gjøre oss i stand til å fullføre vår vurdering innen slutten av neste uke, sa EU-kommisjonens leder da hun møtte pressen i Kyiv lørdag ettermiddag.

Det er andre gang EU-sjefen besøker Ukraina siden Russland invaderte nabolandet 24. februar. Hun og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj holdt en kort pressekonferanse i presidentens tungt bevoktede hovedkvarter i Kyiv.

– Sammen med president Zelenskyj vil jeg skaffe oversikt over arbeidet som gjenstår med gjenoppbygging og stegene Ukraina har tatt på sin vei mot Europa, skrev von der Leyen på Twitter da besøket ble kjent samme formiddag.

Betingelser

I Kyiv oppga hun for første gang offisielt en tidsramme for når EU-kommisjonen vil gi sin innstilling til Ukrainas søknad. Von der Leyen og hennes kommissærer skal møtes fredag for å presentere sin vurdering før EU-toppmøtet 23.–24. juni, skriver nyhetsbyrået AFP.

Det er opp til EUs 27 medlemsland å avgjøre hvorvidt de skal i gang med forhandlinger om å ta inn Ukraina som medlem.

Hvis EU-landenes stats- og regjeringssjefer gir grønt lys på toppmøtet, ventes at det i så fall å være med strenge betingelser.

Flere EU-land, deriblant Sverige, Danmark og Nederland, sitter på gjerdet, og Tyskland har ennå ikke bestemt seg.

Krever kamp mot korrupsjon

Ukraina har presset for rask behandling av søknaden siden krigen startet, men flere EU-ledere har advart om at veien kan være lang og ta flere år eller tiår.

Skeptikerne viser til Ukrainas problemer med korrupsjon som ble dokumentert før krigen. Samtidig har andre land som Nord-Makedonia og Albania, kommet lenger i søknadsprosessen.

Zelenskyj sa at Ukraina vil gjøre alt for å bli integrert i EU.

– Russland ønsker å splitte Europa, å svekke Europa, sa han.

Von der Leyen ga ingen løfter og påpekte at faktiske forhold ligger til grunn for medlemskapsprosessen. Hun ba Ukraina om å styrke rettsstaten, bekjempe korrupsjon og modernisere sine institusjoner.

Ber om flere sanksjoner

Samtidig hyllet EU-sjefen Ukrainas styrke og motstandskraft i møte med det hun beskrev som Russlands grufulle og avskyelige invasjon. EU vil hjelpe til med å gjenoppbygge Ukraina, forsikret hun.

Zelenskyj ba von der Leyen om nye EU-sanksjoner rettet mot flere russiske tjenestemenn, deriblant dommere. Den ukrainske presidenten vil også at EU skal hindre aktivitetene til alle russiske banker, også gassgiganten Gazproms egen bank, samt russiske selskaper som på noen måte hjelper regjeringen i Moskva.

Krigen i Ukraina har nå rast i 108 dager. Kampene raser videre i Donbas-regionen øst i landet, tilsynelatende uten at det er noen betydelige endringer i stillingene.

Sievjerodonetsk og nabobyen Lysytsjansk har lenge vært de eneste to byene i Luhansk fylke som fortsatt er på ukrainske hender.

Den ukrainske hæren sier at russiske styrker også forbereder en offensiv mot byen Slavjansk i Donetsk fylke.

NTB