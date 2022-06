Vernet vassdrag forblir vernet

Forslaget fra Høyre og Fremskrittspartiet falt og fikk ikke flertall i Stortinget etter at Senterpartiet og Arbeiderpartiet stemte imot, skriver NRK.

– Jeg er overrasket og skuffet over at Senterpartiet og Arbeiderpartiet stemmer mot noe de tidligere har signalisert at de er for, sier Olve Grotle, som sitter på Stortinget for Høyre.

Senterpartiet stemte i fjor for et lignende forslag, mens Arbeiderpartiet i vinter signaliserte at de kunne gå med på det samme.

– For oss er det ikke aktuelt med ny utbygging av vannkraft i vernede vassdrag. Det vi har sagt, er at det bare skal tillates tiltak i vernet vassdrag for å forhindre flom der liv og helse står på spill og der tiltaket ikke kommer i konflikt med verneverdiene, sier Marianne Sivertsen Næss i Ap.

(NTB)