– Uforståelig at en fotballspiller tjener så mye

1. Arbeiderpartiet ligger på litt over 20 prosent. Hva har de gjort feil?

– De har mista seg sjæl.

2. Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum ligger på 6-tallet. Hva er ditt beste råd til ham?

– Finn noe annet å drive med.

3. Skal man sitte rolig i båten når børsene faller, eller selge alt nå?

– Det kommer an på horisonten. Eiendom er relativt bra når inflasjonen er høy.

4. Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil stoppe hytteutbyggingen i fjellet. Hva mener du om det?

– Det er urealistisk.

Mini-CV Navn: Kari Due-Andresen Alder: 48 Stilling: Sjeføkonom, Akershus Eiendom

5. Mette-Marit blir Norges neste dronning, og Märtha skal gifte seg med en sjaman som sier han kan kurere kreft. Hvorfor er det riktig å videreføre kongehuset i Norge?

– Alternativet er dårligere. Vi trenger ikke nok et lag med tåkefyrster.

6. Vanlige folk skal få det bra nå, mens de rike skal blø. Hvem av disse er vanlige folk: Jonas Gahr Støre, Erna Solberg, Marit Bjørgen, Trygve Slagsvold Vedum, Bjørn Dæhlie, Kjerstin Braathen, Bjørnar Moxnes.

– Folk er folk.

7. Alle organiserte får reallønnsnedgang i år. Ble de alle rundlurt av NHO i tariffoppgjøret?

– Konsumprisveksten har overrasket de fleste på oppsiden.

8. Bør elbilfordelene fjernes slik at elbilister får de samme avgiftene og bomprisene som bensin- og dieselbilister?

– Ja

9. I hvor stor grad blir du selv og din virksomhet rammet av økt inflasjon, økte renter og uro i aksjemarkedene?

– Transaksjonsmarkedet for næringseiendom lider litt under høy usikkerhet på grunn av renter og realøkonomi, men det løsner nok i løpet av året.

10. Bør toppsjefene i Norges 100 største selskaper takke og være fornøyd med å tjene 600 millioner tilsammen når Erling Braut Haaland tjener 300 millioner alene?

– At en fotballspiller tjener så mye er for meg helt uforståelig. Jeg er dødslei norsk herrefotball!

11. Er det riktig å stoppe nesten all boligbygging i småhusområdene i Oslo, slik den nye småhusplanen legger opp til?

– NIMBY (Not In My BackYard), som vi sier.

12. Vårt siste spørsmål, som hver sommer: Hvilken vin serverer du dine venner og hva koster den?

– Jeg serverer shandy. Det er veldig billig.