Irlands statsminister: Britenes Nord-Irland-planer er «økonomisk vandalisme»

Mandag la den britiske regjeringen fram et nytt lovforslag som overstyrer avtalen med EU og ensidig endrer reglene. Det har vekket skarpe reaksjoner i Brussel og også i Irlands hovedstad Dublin.

Storbritannias utenriksminister Liz Truss har uttalt at lovforslaget er en «fornuftig og praktisk» løsning på problemene Nord-Irland står overfor og hevder at det ikke innebærer brudd på internasjonale lover.

Rettslige skritt

Det er ikke EU enig i og varslet onsdag et søksmål. EU vil ikke reforhandle brexitavtalen, understreket EU-kommisjonens visepresident Maros Sefcovic i uka som gikk.

– La oss kalle en spade for en spade. Dette er ulovlig, sa han, ifølge BBC.

Den omstridte protokollen innebærer at varer som sendes fra Storbritannia til Nord-Irland, må kontrolleres for å hindre at de tar bakveien over irskegrensen og inn i EUs indre marked.

Det er særlig unionistene i Nord-Irland som er misfornøyd med denne ordningen. De mener den fører til ekstra kostnader og unødvendige forsinkelser, og vel så viktig: At den undergraver unionen mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia.

DUP nekter

I mai gikk unionistenes parti DUP på et historisk valgnederlag i Nord-Irland. For første gang siden Nord-Irland ble grunnlagt i 1921 er det ikke noen probritisk majoritet i provinsforsamlingen på Stormont i Belfast.

Sinn Féin, som ønsker et samlet Irland, fikk 29 prosent av stemmene, mot DUPs 21,3 prosent. Dermed ligger Sinn Féin an til å få førsteministeren i provinsregjeringen – men det har DUP så langt blokkert for.

Det politiske systemet i Nord-Irland er basert på en ordning som ble laget i forbindelse med Langfredagsavtalen i 1998. Avtalen fikk slutt på flere tiår med voldelig konflikt mellom protestanter og katolikker.

De to øverste vervene i regjeringen – førsteministeren og andreministeren – skal fordeles mellom det største unionistiske partiet og det største nasjonalistiske. Men begge vervene må fylles for at regjeringen skal fungere – og så langt har DUP nektet å være med i en ny regjering før den britiske regjeringen forkaster handelsavtalen med EU.

(©NTB)