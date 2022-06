Isabel Raad dro inn 6,6 millioner

Influencer Isabel Raad haddde inntekter for over 6,6 millioner kroner i fjor, et rekordår for selskapet Isabel Raad AS som året før omsatte for 4,7 millioner kroner.

Resultatet før skatt var på knappe 4,1 millioner kroner, opp 710.000 kroner fra 2020.

Raad er eneste eier av selskapet og tok ut 2,5 millioner kroner i ekstraordinært utbytte i 2021. Det er fjerde året på rad hun tar ut millionutbytte.

Med over 330.000 følgere på Instagram og 180.000 følgere på videoplattformen Tiktok er Raad en av norges største influencere. Etter å ha blitt kjent på Paradise Hotel i 2015 har hun blant annet startet en nettbutikk, gitt ut en bok, lansert en tv-serie og et klesmerke.