Sivile bidro da mannen ble overmannet etter at to personer ble drept og mange såret natt til lørdag. Etter at politiet kom til ble mannen pågrepet. Lørdag morgen opplyser politiet at mannen ennå ikke er avhørt.

– Vi jobber aktivt med undersøkelser og forberedelser til avhør. Mannen er undersøkt av teknikere. Det er standard prosedyre i forbindelse med sporsikring, sier krimleder Roger Hjertø i Oslo politidistrikt til VG.

NRK meldte natt til lørdag at den siktede var kjent av politiet fra tidligere, men krimlederen vil ikke kommentere dette.

– Jeg ønsker ikke å gi noe informasjon om det, sier Hjertø til VG.