Amber Heard anker dommen

Den seks uker lange rettssaken resulterte også i at Heard fikk tilkjent 2 millioner dollar, etter at dommerne ga henne medhold i at hun ble ærekrenket av Depps advokat.

Da advokatene til de to Hollywood-stjernene fredag møttes i en rettssal i Fairfax i Virginia for å fullføre detaljene i oppgjøret, varslet imidlertid Heards advokater at dommen vil bli anket.

– Man unnlater ikke å anke når man vet at man har rett, sier en talsperson for Heard.

Depp befinner seg for tiden i Norge og medvirker i bandet til gitaristen Jeff Beck som skal holde flere konserter.