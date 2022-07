Pressekonferansen starter klokken 8 tirsdag morgen, melder departementet i en pressemelding.

Kriserammede SAS er i gang med en omfattende omstruktureringsplan, der det er varslet store kostnadskutt for å holde selskapet flytende i framtiden.

Onsdag kan selskapet rammes av en omfattende pilotstreik, dersom meklingen mellom pilotforeningene og SAS ikke fører fram.

Norge solgte seg ut av SAS i 2018, men under pandemien ga den norske stat 1,5 milliarder kroner i krisehjelp til selskapet gjennom lånegarantier. Regjeringen har åpnet for at dette kan bli omgjort til aksjer, men har foreløpig ikke tatt endelig stilling til dette.

NTB