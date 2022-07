Norges Bank brøt loven i anbudsrunde

På vegne av oljefondet unnlot Norges Bank å gi selskapet Crown Worldwide Movers anledning til å gi komme med sitt beste tilbud i en anbudskonkurranse i vår. Det er brudd på loven, har Klagenemnda for offentlige anskaffelser slått fast, skriver E24.

Crown Worldwide Movers tapte kontrakten verdt 35 millioner kroner. Selskapet er et internasjonalt flyttebyrå som også bistår med tjenester som anskaffelse av visum og skoleplass for barn.

– I denne saken var det klart at reglene ikke ble overholdt. Vi er svært fornøyde med at også Klagenemnda for offentlige anskaffelser deler våre synspunkter, sier daglig leder Roger Ross i Crown Worldwide Movers.

Norges Bank sier det er usikkert om de har plikt eller mulighet til å endre på beslutningen.

– Når det gjelder et eventuelt erstatningssøksmål vil vi ta stilling til det om vi mottar det, sier presseansvarlig Bård Ove Molberg.

NTB