Tog sporet av i USA – flere skal være skadd

Toget hadde 243 passasjerer om bord da det kolliderte med en dumper i byen Mendon mandag ettermiddag, lokal tid, ifølge en talsperson for togselskapet Amtrak.

Talspersonen legger til at de har fått meldinger om skadde, og at de har sendt ansatte til stedet for å bistå lokale nødetater.

Toget var på vei mellom Chicago og Los Angeles. Mendon ligger omtrent 135 kilometer nordøst for Kansas City.

NTB