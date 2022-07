Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd i flyteknikerkonflikten

Det skjer etter at arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) innkalte NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen.

Flyteknikere gikk til streik lørdag 18. juni etter at meklingen ble brutt på overtid. Stridens kjerne har vært flyteknikernes krav om 60 kroner mer per time, noe som tilsvarer en lønnsøkning på 17 prosent. NHO har ment at kravet er urealistisk høyt.

Natt til søndag trådte NHOs lockout i kraft, noe som har medført at NFOs 450 flyteknikere ikke har fått lov til å komme på jobb. Til tross for gjentatte samtaler og meklingsforsøk har man ikke greid å finne fram til en løsning.

NHO Luftfart og flyteknikerne i NFO har ikke møttes siden de siste meklingsforsøkene endte uten resultat fredag i forrige uke.

Flyselskapene har måttet kansellere en lang rekke flygninger som følge av konflikten, og flere flybaser har stått uten teknikere for å ta hånd om ambulanseflyene i Norge.

Regjeringen kan gripe inn i slike arbeidskonflikter når de får konsekvenser for liv og helse.

Aksjene stiger

På Oslo Børs reagerer flyaksjene positivt på nyheten. Flyr er i skrivende stund en av dagens vinnere, med en oppgang på 11,62 prosent til en kurs på 1,191 kroner per aksje.

Norwegian får seg også en opptur med 5 prosent, og kursen står nå i 9,238 kroner.

