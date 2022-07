(Saken oppdateres)

Tyrkia, Sverige og Finland er kommet til enighet om et dokument som signeres tirsdag kveld, før Nato-toppmøtet i Madrid, får NTB opplyst.

Tyrkia «fikk det de ville ha» fra samtalene med Sverige og Finland, heter det i en uttalelse fra den tyrkiske presidenten.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier han er glad for at Tyrkia, Sverige og Finland har kommet til enighet.

Tyrkia trekker sitt veto mot svensk og finsk Nato-medlemskap. Det har vært det eneste hinderet for at opptaksprosessen kunne starte.

«Det gleder meg å kunngjøre at vi nå har en enighet som baner vei for at Sverige og Finland kan bli med i Nato», sier Stoltenberg.

Også Sveriges statsminister Magdalena Andersson har uttalt seg om enigheten.

«Vi har tatt et steg nærmere NATO. Det er bra for Sverige og det svenske folkets sikkerhet», sier hun til Aftonbladet.

Andersson beskriver at alle tre landene står bak innholdet i avtalen og at den blant annet handler om å bekjempe terror og hvordan landene skal jobbe med sikkerhet sammen. Avtalen har også omhandlet våpeneksportlovgivningen, ifølge Andersson.

«Det var et veldig langt møte. Niinistö og jeg kunne fortelle om alle tiltakene vil har gjort i Sverige med tanke på terrorlovgivningen. Men vi har også snakket om hva Sverige kan bidra med til Nato», uttaler hun.

Uenighet om terrororganisasjoner

Sverige og Finland leverte sine Nato-søknader 18. mai. For å bli medlem må de 30 Nato-landene godkjenne dem i det som betegnes som den formelle ratifiseringsprosessen.

Men før denne prosessen i det hele tatt kan starte, må de 30 ambassadørene i Nato-rådet signere en såkalt tiltredelsesprotokoll, en invitasjon til alliansen. Det har Tyrkia nektet å gjøre, og dermed fastlåst søknadsprosessen for Sverige og Finland før nå.



Erdogan har tidligere lagt fram en liste med krav som må oppfylles før Tyrkia kan godta svensk og finsk Nato-medlemskap. Tyrkia hevder blant annet at Sverige gir politisk støtte til Det kurdiske arbeiderparti (PKK) og den kurdiske militærstyrken i Syria, YPG. PKK anses av hele EU, også Sverige, som en terrororganisasjon. Tyrkia sidestiller på sin side PKK med YPG, og kampen mot IS med kampen mot kurderne.

De har også krevd en slutt på Sveriges embargo mot våpeneksport til Tyrkia og et løfte om at Sverige skal inngå utleveringsavtaler med Tyrkia.

(NTB)