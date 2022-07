Slik er Nato-enigheten

Det er klart etter et direkte møte mellom Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, Finlands president Sauli Niinistö og Sveriges statsminister Magdalena Andersson i Madrid tirsdag kveld.

Samtalene ble tilrettelagt av Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og fant sted kort tid før Natos toppmøte i den spanske hovedstaden skulle begynne med høytidelig gallamiddag hos kong Felipe.

Avtalen ble kunngjort på en hasteinnkalt pressekonferanse med Stoltenberg like etterpå.

– I lys av framskrittene vi har gjort sammen, har Tyrkia gått med på å støtte at Finland og Sverige blir med i Nato, sa han.

Våpeneksport

Et viktig punkt i samtalene har vært våpeneksport til Tyrkia.

I avtaleteksten er det nå, ifølge Stoltenberg, klare referanser til at Sverige og Finland ikke skal ha noen våpenembargo mot Tyrkia.

– Det ønsker jeg velkommen fordi jeg ikke mener at allierte skal ha våpenembargoer mot hverandre, sa Stoltenberg på pressekonferansen etter møtet.

Det er spesielt Sverige som har hatt begrensninger på eksporten av våpen til Tyrkia.

Utleveringsavtaler

Sverige og Finland lover samtidig å inngå utleveringsavtaler med Tyrkia – et punkt som må ses i sammenheng med at Tyrkia lenge har krevd å få utlevert 45 navngitte kurdere fra de to landene – 33 fra Sverige og 12 fra Finland. Sverige og Finland har så langt nektet å etterkomme krav om utlevering av disse.

Stoltenberg påpeker at enigheten betyr at Sverige og Finland må tilpasse sin nasjonale lovgivning.

Niinistö understreker for sin del at finsk lov fortsatt skal følges når det gjelder våpeneksport og utleveringer – samt kontraterror.

Kontraterror

Når det gjelder kontraterror, lover Finland og Sverige i avtalen å samarbeide med Tyrkia og vise solidaritet med Tyrkia i kampen mot terror i alle dens former.

De tre landene er også enige om at terror utgjør en direkte trussel mot den nasjonale sikkerheten til alle allierte og internasjonal fred og sikkerhet.

Finland og Sverge lover konkret å ikke gi støtte til det kurdiske partiet PYD og partiets væpnede fløy YPG, som var en viktig alliert for USA og Vesten i kampen mot IS i Syria.

Samtidig lover Sverige og Finland å slå ned på den kurdiske gruppen PKK, som EU klassifiserer som en terrororganisasjon, samt det som i Tyrkia kalles. FETÖ.

FETÖ er navnet tyrkiske myndigheter har gitt gülenbevegelsen.

(NTB)