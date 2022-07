Tine-konkurrenter danner forbund

De fem selskapene som går sammen i Uavhengige Meieriers Landsforbund (UML) er Q-meieriene, Synnøve Finden, Rørosmeieriet, iskremprodusenten Hennig-Olsen og tørrmelkprodusenten Normilk, skriver Nationen.

– Vi opplever at det er viktig å stå sammen fordi vi tror virkelig på at konkurranse, mangfold og innovasjon er det som skal til for å få vekst og økt verdiskapning basert på norsk melk. Det er viktig og bra for forbrukerne og den norske bonden, sier styreleder Kristine Aasheim i Q-meieriene. Hun er også fungerende styreleder i det nye forbundet det første året.

Siden Stortinget fjernt melkemonopolet og la til rette for konkurranse i meierisektoren i 1994, har det vært uenighet. De nye aktørene mener det aldri har blitt reell konkurranse, mens Tine mener de har måttet sponse konkurrentenes vekst, særlig i sentrale områder.

Til høsten kommer en ny vurdering av hvordan konkurransetiltakene i sektoren slår ut.

