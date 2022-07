Bane Nor-prognose: Trønderbanen åpnes i dag

Arbeidstoget sporet av natt til fredag og siden har Trønderbanen og Nordlandsbanen vært stengt. I 8.30-tiden lørdag startet det møysommelige arbeidet med å få løftet opp toget med to kraner.

– Det har vært krevende å forberede bergingen. Hvor lang tid det tar, gjenstår å se. Men foreløpig er det prognose for gjenåpning av trønderbanen klokka 17 i ettermiddag, sier pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til NTB.

Han sier at det må tas et forbehold om hvorvidt det er skader på spor og lignende, men at det ikke ser ut til å være store skader.

– Det påvirker folks reiseplaner og godstog som er berørt, så vi synes det er leit at det får de konsekvensene. Vi anbefaler de som har planer om å reise på Trønderbanen i dag og i morgen om å sjekke med togselskapene for oppdatert reiseinformasjon, sier han.

NTB