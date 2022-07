Ukraina erkjenner russiske framstøt i Lysytsjansk

Generalstaben i Ukraina melder søndag at «okkupantene konsentrerer seg om å befeste sine stillinger i Lysytsjansk og Verkhnyokamynka», og guvernøren i Luhansk, Serhij Hajdaj, bekrefter at russiske styrker har fått fotfeste i Lysytsjansk-distriktet.

Det er uklart om det fortsatt er ukrainske styrker i byen, der det har vært harde kamper de siste ukene.

Det USA-baserte Institute for the Study of War sier i sin siste rapport at russiske styrker trolig tok kontroll over Lysytsjansk allerede lørdag, og at de ukrainske styrkene har trukket seg ut av byen.

Bilder som ifølge ISW er verifisert, viser russiske soldater som rolig spaserer rundt i den nordlige og sørøstlige delene av byen.

– Det tyder på at det er få eller ingen gjenværende ukrainske soldater i byen 2. juli, skriver ISW.

Okkupasjonsmyndighetene i Luhansk meldte lørdag at byen var helt omringet av russiske styrker, men det ble avvist av Ukrainas militære som sa at det fortsatte raste harde kamper.