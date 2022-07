Fire nye restauranter fikk stjerne i Michelin-guiden

Hyde, under ledelse av den britiske kokken Matthew North, beskrives av Michelin som et sted med avslappet og livlig atmosfære, og det perfekte stedet for en morsom kveld ute. Maten er dristig og kraftfull, og naturviner er spesielt godt utvalgt, mener inspektørene.

Schlägergården får også ros for å vise fram lokale råvarer, inkludert det de har dyrket eller konservert selv. Kjøkkensjef Björn Svensson, som tidligere har blitt hedret av Michelin-guiden tre ganger, var glad for å bli anerkjent nok en gang.

– Jeg trodde nesten toget hadde gått nå, sa han etter å ha blitt kalt opp for å motta den spesielle kokkejakken med Michelin-guidens stjerne brodert inn.

Litt ekstra oppmerksomhet fikk Hot Shop, som har beholdt navnet etter sexbutikken som holdt til restaurantens lokaler før de overtok dem.

– Vi planla ikke å navngi restauranten etter butikken. Men vi kunne ikke finne på noe, og så kom vil til at det hørtes OK ut, sier kjøkkensjef Jo Bøe Klakegg. De får skryt for å være en vennlig nabolagsbistro som benytter seg av de beste sesongbaserte lokale ingrediensene.

– Gastronomiske trendsettere

Rosen satt løst hos Michelin-guidens internasjonale direktør Gwendal Poullennec under prisutdelingen.

Han beskrev hvordan nordiske kjøkkensjefer utstråler modighet og er gastronomiske trendsettere. Restauranter imponerer med kulinarisk avantgardisme, de er bemerkelsesverdig kreative. Og de er en stor inspirasjonskilde når det gjelder en mer bærekraftig gastronomi, påpekte han.

Det siste poenget gjenspeiles i at fem nordiske restauranter ble tildelt grønn stjerne, som går til dem som fremhever bærekraftig drift. Norske Jossa mat og drikke var blant de fem.

Norge utmerket seg også med tildeling av prisen Young Chef-award, som gikk til Jimmy Øien – kjøkkensjef og eier av Oslo-restauranten Rest. Restauranten Credo i Trondheim, under ledelse av Heidi Bjerkan, mottok prisen Welcome and service award.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) sender sine gratulasjoner til prisvinnerne.

– Dette viser nok en gang at vi har norske kokker og restauranter i verdensklasse. Jeg er utrolig stolt av hva norske restauranter får til år etter år – dette er med på å styrke Norge som en internasjonal matnasjon, sier hun.

(NTB)