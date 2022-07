SAS-sjefen ber om våpenhvile – blir møtt med total avvisning

– Å snakke om bransjeavtale under denne konflikten, blir fullstendig meningsløst. Det viser hvor lite kunnskap han har om skandinavisk luftfart, sier Skogvang.

Riksmekler Mats Ruland mener SAS-konflikten er så alvorlig at han snart vil kalle inn til en ny meklingsrunde. Overfor NRK bekrefter han at det har vært kontakt med partene for kort tid siden.

– En konflikt som dette kan ikke pågå i lang tid. Den berører veldig mange uskyldige tredjeparter, sier han til NRK.

Ruland sier til VG at det i 17-tiden ikke var avklart et tidspunkt for når han vil kalle partene inn til møte.

Forsvarer forslag om tiårsavtale

SAS-sjefen mener de er nødt til å få en avtale i havn. Overfor DN viser han til at selskapet taper 130 millioner kroner dagen på streiken. Rundt 900 piloter har streiket siden mandag, og 30.000 passasjerer rammes daglig av innstilte flygninger.

Det vakte skarpe reaksjoner fra samlet fagforeningshold torsdag da det ble kjent i E24 at SAS under forhandlingene skal ha krevd en tariffavtale på ti år der pilotene sa fra seg streikeretten. Pilotforeningene skal ha sagt at de kunne gå med på seks år, men SAS skal ikke ha vært villig til mindre enn åtte. YS og LO var blant dem som reagerte. «Fagforeningsknusing», «sjokkerende», «kynisk» og «langt over streken» er beskrivelser som ble brukt.

Van der Werff forsvarer forslaget. Han sier selskapet har hatt uvanlig mange streiker de siste årene og mener nye investorer ikke vil være interessert med mindre det blir mer ro internt.

– Jeg har ennå ikke vært i SAS ett år, og jeg kan allerede se at det er utfordrende for investorer å gå inn i et selskap som verken tjener penger eller har betalt utbytte de siste 21 årene, men som derimot har hatt uvanlig mange streiker. Nye investorer vil bare bli med om det er en viss sikkerhet for stabilitet internt, og jeg mener det er forståelig at de krever det, sier han til DN.

