Morgan Stanley er bull på denne sektoren

2022 har vært et skuffende år for teknologiaksjene på New York-børsen. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen har stupt nesten 30 prosent siden starten av året. Videre tviholdes vekstaksjene nede grunnet det skyhøye inflasjonstrykket og resesjonsfrykten.

Til tross for dette ser Morgan Stanley stor oppside i en undersektor av teknologibransjen – cybersikkerhet.

«Etterspørselen etter cybersikkerhetstjenester forblir sterk, da selskapers utgifter på tjenestene ikke viser noen tegn til nedgang», skrev Morgan Stanleys analytikere ifølge CNBC, og nevner at de har sett en betraktelig økning i cybersikkerhetsbudsjettene til blant annet USAs myndigheter i andre kvartal.

«Med forsvarlig vekst og verdivurderinger under historisk gjennomsnitt, ser vi nå muligheter», la de til.

Anbefalinger

På toppen av Morgan Stanleys anbefalinger ligger Palo Alto Networks. Selskapet, som har en markedsverdi på over 50 milliarder dollar, får kursmål 823 dollar av storbanken, en potensiell oppside på nesten 60 prosent fra mandags sluttkurs på 516 dollar pr. aksje.

Bakgrunnen for kursmålet skal ifølge Barrons være storbankens forventninger om at Palo Alto innen et til to kvartaler vil være profitable etter GAAP-prinsippene, i tillegg til at selskapet har en fri kontantstrømmargin på over 30 prosent.

Kursmålet til Morgan Stanley er derimot en smule mer optimistisk enn markedets konsensusestimater som ifølge Bloomberg Terminal er på 631 dollar pr. aksje, en potensiell oppside på 22 prosent.

Et annet navn på Morgan Stanleys liste over underprisede cybersikkerhetsselskaper er CyberArk, som storbanken tror at selskapet vil oppleve en stor økning i etterspørselen og topplinjen i nær fremtid. Morgan Stanley har kursmål på 172 dollar pr. aksje, tilsvarende en oppside på 27 prosent fra mandags sluttkurs på 135 dollar. Ifølge Bloomberg Terminal har 86 prosent av analytikerne som dekker selskapet kjøpsanbefaling, med konsensusestimat på 165 dollar pr. aksje.

En av de mer kontroversielle aksjene på listen er Okta, som tidligere i år opplevde negativ presse i media etter rapporterte sikkerhetsbrudd i tjenestene sine, ifølge CNBC. Storbanken setter kursmål til 150 dollar pr. aksje, omtrent det samme som konsensusestimatene. Til sammenligning sto aksjen i 100 dollar mandag kveld, tilsvarende en potensiell oppside på 50 prosent.