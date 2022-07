SAS-forhandlingene avsluttet for dagen – fortsetter torsdag

– Vi har bestemt oss for å gi oss for i kveld, og så fortsetter vi i morgen, sier Roger Klokset i Norske SAS-flygeres Forening til avisen.

Torsdag klokken ni møtes partene igjen for å fortsette forhandlingene, som onsdag varte i ni og en halv time.

I forkant av onsdagens møter uttalte leder Jan Levi Skogvang i SAS Norge Flygerforening (SNF) at han forventet at SAS-ledelsen hadde noe nytt å legge fram for pilotene.

– Gjør de ikke det, er vi klare til å gå etter ti minutter. Dette er opp til SAS, sa han.

Onsdag kveld vil han ikke gi noen karakteristikker av møtene.

– Vel, vi snakker sammen fremdeles, men kan ikke kommentere utover det, skriver Skogvang i en tekstmelding til NTB.

Onsdagens møter var første gang partene møttes siden pilotene gikk ut i streik mandag 4. juli. Rundt 900 piloter er tatt ut i streik i Norge, Sverige og Danmark.

(NTB)