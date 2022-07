Nye forhandlinger for SAS-pilotene lørdag

Partene møtes klokka 10 lørdag, ifølge riksmekler Mats Wilhelm Ruland.

– Det handler om å få investorer til å investere i SAS' framtid, sa selskapets forhandlingsleder Marianne Hærnes til nyhetsbyrået TT.

Hun sier arbeidsgiversiden har jobbet intensivt for å sikre seg at man ikke inngår avtaler som ødelegger for selskapet framover.

– SAS ser ut til å ha god tid. Vi har holdt på lenge nå, man ser ut til å ha god tid, vi taper 130 millioner om dagen. Vi trodde kanskje det hastet litt mer, sa leder Jan Levi Skogvang i SAS Norge flygerforening fredag.

Hittil har streiken kostet SAS 100–130 millioner kroner dagen, ifølge selskapets egne tall. Til sammen har det vært over 2.000 innstilte flygninger bare i Norge. Lørdag sørger streiken for 133 innstilte avganger.

(NTB)