Riksmekleren om SAS-forhandlingene: Bra utvikling de første timene

Partene møttes på ny i Näringslivets Hus i Stockholm klokka 10.

– Jeg håper på en løsning. Jeg tror det blir mange timers arbeid i dag, sa de danske pilotenes forhandlingsleder Henrik Thyregod til NRK før forhandlingsstart.

Fra SAS' side skal det ha blitt jobbet fram et nytt forslag natt til lørdag. Det handler ifølge selskapet ytterst sett om at SAS skal overleve.

– Har jobbet intensivt

– Det handler om å få investorer til å investere i SAS' framtid, sier selskapets forhandlingsleder Marianne Hernæs til nyhetsbyrået TT.

Hun sier arbeidsgiversiden har jobbet intensivt for å sikre at det ikke inngås avtaler som ødelegger for selskapet framover.

Pilotene skal lørdag ta stilling det skriftlige forslaget fra SAS.

– Når vi leser tekster, er det litt lettere å se hvor nær eller langt fra hverandre man er. Vi skal se en avtale, så får vi se hvor bra den blir. Så skal den også stemmes gjennom av våre medlemmer, sa leder Jan Levi Skogvang i SAS Norge flygerforening til Aftenposten lørdag morgen.

Arbeidet fortsetter

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland hadde ingen nyheter å komme med da han snakket med pressen på vei for å kjøpe lunsj.

– Det har vært jobbet godt i de timene vi har holdt på nå, og vi skal fortsette arbeidet med en gang, sier han.

Han bekrefter at det har vært kontakt mellom partene og betegnet utviklingen de første timene som bra. Ifølge Ruland står partene nærmere hverandre enn de gjorde lørdag morgen, men la til at det fortsatt er «mange og store spørsmål som må løses».

Kan sitte til kvelden

Tidligere lørdag anslo riksmekleren at partene kunne bli sittende hele dagen og til utpå kvelden.

Streiken koster SAS 100–130 millioner kroner dagen, ifølge selskapets egne tall. Til sammen har det vært over 2.000 innstilte flygninger bare i Norge. Lørdag sørger streiken for 133 innstilte avganger.

(NTB)