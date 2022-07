Høyre vil tilby studentene frivillig lån i Lånekassen

For bedre studentenes økonomi mener Høyre det ville vært en god idé å gi studentene som vil, en mulighet til å ta opp litt ekstra lån i Lånekassen, skriver VG.

– Vi har i utgangspunktet tenkt et lån inntil 40.000 kroner, som du kan låne i tillegg til det du allerede får, sier nestleder Henrik Asheim i Høyre til avisa.

I dag får studenter utbetalt 126.357 kroner i lån og stipend i året, om de studerer fulltid.

Asheim understreker at det skal være et frivillig lån, og at tilbudet vil være en fin mulighet for at flere studenter skal kunne få mer fleksibilitet i hvordan de ønsker å finansiere studiehverdagen sin.

Nestlederen sier videre at de ønsker å unngå at studentene skal ty til kredittkort eller forbrukslån.

(NTB)