Selger San Francisco villa for 300 millioner

Facebook-gründer Mark Zuckerberg selger huset sitt i San Francisco for 31 millioner dollar, drøyt 300 millioner norske kroner, ifølge The Real Deal. Salget skjer utenfor markedet og er det største boligsalget i San Francisco i år.

Boligen ligger i det eksklusive Liberty Hill-området i Dolores Heights og ble bygget i 1928. Milliardæren betalte rundt 10 millioner dollar da han kjøpte huset i 2012, rett etter at Facebook ble børsnotert.

I etterkant har det 640 kvadratmeter store huset blitt totalrenovert for flere millioner dollar, der blant annet en takterasse, vinrom og flere bad har blitt lagt til.

Byggingen har imidlertid irritert naboer, da hele seks klager angående støv, støy og parkering har blitt meldt inn. Selv etter at renoveringen var ferdig, klaget naboer over at nye sikkerhetsutvidelser tok opp «ønskede parkeringsplasser».

Zuckerberg eier også flere andre eiendommer i Silicon Valley, Lake Tahoe og Hawaii, ifølge Insider.